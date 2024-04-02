البصرة تعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا حادثة الهارثة

2024-04-02 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد -واعأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.وقال المركز الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ يعلن عن حالة الحداد العام في المحافظة ولمدة ثلاثة أيام على أرواح تلاميذ مدرسة "زينب الابتدائية" والذين قضوا نتيجة حادث سيرٍ مؤسف في قضاء الهارثة".وأكدت وزارة الصحة في وقت سابق، أن الحادث تسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 10 في حصيلة أولية.