بيانان من الصحة والداخلية بشأن حادثة الدهس في البصرة

2024-04-02 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع 6 وفيات و10 إصابات بحادثة الدهس في محافظة البصرة، فيما أكدت وزارة الداخلية القبض على المتسبب.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "تم تسجيل 6 وفيات و10 إصابات في حصيلة غير نهائية لحادثة البصرة، والوزارة مستنفرة لكافة إمكانياتها لإسعاف المصابين وإجراء اللازم وبمتابعة من قبل وزير الصحة شخصيا".في الأثناء، أكدت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً في الحادثة وأوقع 6 وفيات".وأعلنت محافظة البصرة الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة.وبحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".وأعلنت محافظة البصرة الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.