القائد العام يشارك مقاتلي اللواء الثامن للحشد الشعبي مأدبة الإفطار

2024-04-02 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، مقاتلي اللواء الثامن للحشد الشعبي مأدبة الإفطار.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، شارك مقاتلي اللواء الثامن للحشد الشعبي مأدبة الإفطار لشهر رمضان المبارك".