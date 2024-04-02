البصرة تعلن الحداد 3 أيام على حياة تلاميذ فاجعة الهارثة

2024-04-02 19:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، عن حداد عام في المحافظة لمدة ثلاثة أيام.

وجاء القرار على خلفية حادث سير وقع في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، وأسفر عن إصابة 9 تلاميذ ومصرع 6 آخرين.

وبحسب الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، فإنه تم "القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد تسبب بوقوع حادث السير".

وأضاف أن "سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".