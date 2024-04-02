2024-04-02 19:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

اعتبر السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ان تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان مرة اخرى "سيفقدها مصداقيتها"، وذلك في رد على احتمالية تأجيل الانتخابات بعد مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم" إنه "يجب المضي بإقامة انتخابات برلمان كردستان بالموعد المقرر دون أي تأجيل، لأن ذلك سيفقدها مصداقيتها، وبالتالي تقل نسب المشاركة أكثر".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، اختار المقاطعة وهذه من حقه، كما فعل التيار الصدري في المشهد العراقي، وباعتقادي فأن الديمقراطي يريد إحراج المفوضية والمنظومة السياسية والحكومة العراقية بشكل عام".

وأشار الشيخ إلى، أن "تأجيل الانتخابات مجددا يفقد المصداقية بتلك العملية، على اعتبار أنها تخضع للرغبات، والحل هو باحترام رغبة الحزب الديمقراطي وإقامة الانتخابات بموعدها دون تأجيل".

وكانت حكومة اقليم كردستان قد حددت شهر شباط الماضي موعدا لاجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن الطعون المقدمة على قانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية العليا وتاخر حسمها، أدى لتأجيل الانتخابات الى 10 حزيران المقبل، قبل ان يعلن الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وأعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الإثنين تسجيل 10 أحزاب وتحالفين لخوض انتخابات برلمان كردستان، ويغيب عنها الحزب الديمقراطي الكردستاني.