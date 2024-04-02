محافظ البصرة: تعرض عدد من التلاميذ إلى حادث سير مؤسف بعد خروجهم من المدرسة في الهارثة

2024-04-02 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عن تعرض عدد من التلاميذ إلى حادث سير مؤسف بعد خروجهم من المدرسة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة مساء اليوم.

ووصف العيداني، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، الحادث بـ"المصيبة والفاجعة".

من جانبها أعلنت مديرية تربية الهارثة، ان "الدهس كان بواسطة شاحنة نوع "براد" لتلاميذ مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) الابتدائية للبنين.



