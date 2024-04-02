2024-04-02 19:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، عن وقوع 6 وفيات و10 إصابات بحادثة الدهس في محافظة البصرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "تم تسجيل 6 وفيات و10 إصابات في حصيلة غير نهائية لحادثة البصرة، والوزارة مستنفرة لكافة إمكانياتها لإسعاف المصابين وإجراء اللازم وبمتابعة من قبل وزير الصحة شخصيا".

في الأثناء، أكدت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً في الحادثة وأوقع 6 وفيات".

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عن تعرض عدد من التلاميذ إلى حادث سير مؤسف بعد خروجهم من المدرسة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة مساء اليوم.

ووصف العيداني، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، الحادث بـ"المصيبة والفاجعة".

من جانبها أعلنت مديرية تربية الهارثة، ان "الدهس كان بواسطة شاحنة نوع "براد" لتلاميذ مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) الابتدائية للبنين.