2024-04-02 19:42:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب موعد الإعلان عن تحالف مدني جديد، لا يمانع الانفتاح على شخصيات من التيارات الإسلامية “المعقولة”. وقال علاوي لـ”إيشان”، إن “حركة الوفاق الوطني، بجانب عدد من الجهات المدنية تقترب من الإعلان عن التجمع المدني الوطني، الذي يهدف إلى تصحيح ما أثر على الحراك المدني من مشاكل […]

ظهرت المقالة غامزاً السوداني.. اياد علاوي لـ”إيشان”: تحالف مدني جديد يستوعب الشخصيات الإسلامية المعقولة أولاً على Eishan.