2024-04-02 19:42:09 - المصدر: منصة إيشان

خرج عضو مجلس النواب عن تقدم، هيبت الحلبوسي، بتصريح حمل “تهديداً” للكتل السياسية في حال لم يُقر قانون العفو العام في الفترة المقبلة. وقال الحلبوسي في لقاء متلفز تابعته “إيشان”، إن “قانون العفو العام أُرسِلَ لمجلس النواب من أجل التعديل، وأُحيل إلى اللجنة القانونية، وأكملت المسودة، ثم صار خلاف بالبرلمان بعدما. جمعت 144 وقدمته للحلبوسي […]

ظهرت المقالة كتلة الحلبوسي تبعث “تهديداً”: سنتخذ موقفاً سياسياً مزلزلاً إذا لم يُقر قانون العفو أولاً على Eishan.