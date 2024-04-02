اعتقال ضابط متلبسا بتلقي الرشوة في كركوك

2024-04-02 20:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على ضابط متلبس بتلقي رشوة في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية مشتركة مع فريق من هيئة النزاهة، أطاحت بضابط تحقيق في أحد مراكز الشرطة في كركوك بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة مالية".

وأكد المصدر أن "الفريق المشارك بالقبض تلقى معلومات من أحد المشتكين عن مساومته من قبل ضابط التحقيق، وتم تشكيل فريق لغرض وضع كمين محكم للضابط الذي اعتقل متلبساً بالجرم المشهود".

وبين أنه "تم توقيف المتهم وفق المادة 308 من قانون العقوبات العراقي

لغرض تقديمه للقضاء".