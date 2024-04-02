وزير الصحة يصدر توجيها بشأن حادث السير في البصرة

2024-04-02 20:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة، صالح الحسناوي، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، ببذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية إلى التلاميذ المصابين بحادث السير في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة عصر اليوم.

وكانت شاحنة (براد)، دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بمنطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 9 آخرين.

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الحداد لثلاثة أيام في المحافظة على أرواح الضحايا.

كما أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة.



