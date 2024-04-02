الرافدين يوحه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل إجراءات منح القروض

2024-04-02 20:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل اجراءات منح القروض والخدمات المصرفية الأخرى.

وأكد بيان له، تلقته "بغداد اليوم"، ان المصرف "أوعز الى فروعه بتسريع اجراءات منح القروض واستقبال المواطنين وحسن التعامل معهم بمسؤولية كبيرة لتحقيق مستوى أعلى من الخدمة ومتابعة معاملاتهم وبحسب التعليمات والسياقات المعتمدة بعيدا عن حلقات الروتين وتوفير الوقت والجهد وذلك وفقا لمتطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي لتقديم افضل الخدمات".

ولفت الى "مضاعفة الجهود بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي واشاعة روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التواصل المباشر والتفاعل الايجابي مع طلبات المواطن".

وخاطب مصرف الرافدين "موظفي الفروع ببذل أقصى الجهود من أجل اتمام معاملات المواطنين وتبسيط الاجراءات وتذليل العقبات والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم لرفد مسيرة العمل".



