وزارة التربية تعلن الحداد على أرواح ضحايا فاجعة الهارثة

2024-04-02 20:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، الحداد ترحما على ارواح تلاميذ منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة.

وبحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، قدم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري: "أحر التعازي والمواساة الى أهالي الضحايا متأسفا على ما حصل لهم سائلا العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

وبين، ان "الوزارة خاطبت في وقت سابق الجهات ذات العلاقة" مطالبة إياهم "بتوفير مجسرات للمشاة او أسوار حماية حفاظا على سلامة التلاميذ إضافة الى اصدار توجيه عاجل لإدارات المدارس المحاذية للشوارع والطرق الخارجية بمتابعة انصرافهم من اجل تأمين عبور التلاميذ الى الجانب الأخر بأمان".

وكانت شاحنة (براد)، دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بمنطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، عن الحداد لثلاثة أيام في المحافظة.

كما أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة" مشيرة الى انه "وبحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".



