السوداني يتصل بمحافظ البصرة ويتابع تفاصيل حادثة دهس التلاميذ

2024-04-02 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، اتصالا بمحافظ البصرة أسعد العيداني لمتابعة تفاصيل حادثة دهس التلاميذ الأليمة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني أجرى اتصالا بمحافظ البصرة أسعد العيداني لمتابعة تفاصيل حادثة دهس التلاميذ الأليمة”.

واضاف البيان أن “رئيس الوزراء قدم التعزية لذوي الضحايا “، معربا عن عميق مواساته لهم كما ووجه بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات وسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم”.

ومساء اليوم الثلاثاء، تعرض تلاميذ بمنطقة الهارثة شمال البصرة لحادث سير مروع ادى الى مقتل 6 منهم واصابة 9 اخرين.