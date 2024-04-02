الاطاحة بشبكة إرهـابية في كركوك

2024-04-02 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، احكام قبضتها على شبكة ارهابية في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة كركوك، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة اسفرت خلالها عن إلقاء القبض على شبكة ارهابية مكونة من 4 ارهابيين".

واوضحت، ان "احدهم يعمل فيما يسمى لواء (سليمان الفارسي) والمسؤول عن تفخيخ العجلات التي تم تفجيرها على القوات الأمنية في اوقات سابقة، وثلاثة منهم عملوا فيما يسمى (فرقة القادسية) وشاركوا في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية".

واشارت الى انه "تم تدوين اقوالهم واعترفوا صراحة بانتمائهم للحركات الارهابية المذكورة".