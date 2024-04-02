2024-04-02 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، إنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً في الحادثة وأوقع 6 وفيات".

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، فإنه تم "القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد تسبب بوقوع حادث سير ادى الى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 14 آخرين باصابات مختلفة في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة".

وأضاف أن "سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عن تعرض عدد من التلاميذ إلى حادث سير مؤسف بعد خروجهم من المدرسة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة مساء اليوم.

ووصف العيداني، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، الحادث بـ"المصيبة والفاجعة".

من جانبها أعلنت مديرية تربية الهارثة، ان "الدهس كان بواسطة شاحنة نوع "براد" لتلاميذ مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) الابتدائية للبنين.