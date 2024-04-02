2024-04-02 20:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن المرجع الديني كمال الحيدري، يوم الثلاثاء، أن مكاتبه كافة داخل العراق وخارجه قد جرى إغلاقها، مؤكدا في ذات الوقت عدم وجود أي وكيل له. وقال الحيدري في بيان بخط يده وختمه الشخصي، اطلعت عليه “إيشان”، “إننا لا نتقيّد بالأطر المتعارفة والتقليدية للمرجعية الدينية في عالمنا الإسلامي عموماً، والشيعي على وجه الخصوص، فوكلاؤنا في مشروعنا […]

ظهرت المقالة “أمر بظروف خاصة”.. بيان بخط يد الحيدري يعلن غلق مكاتبه داخل وخارج العراق أولاً على Eishan.