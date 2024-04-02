وزير الصحة يوجه ببذل أقصى الجهود لعلاج المصابين بحادثة الدهس في البصرة

2024-04-02 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود لعلاج المصابين بحادثة الدهس في البصرة والتي تسببت بـ 6 وفيات وأكثر من 10 إصابات.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وجه ببذل أقصى الجهود وتقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقل الحالات الحرجة إلى العاصمة بغداد".ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في حادثة دهس التلاميذ.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظة".وأضاف، أنه "قدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال التعزية لذوي الضحايا، معبراً عن عميق مواساته لهم، ومتمنياً للمصابين سرعة الشفاء، موجهاً بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، كما وجه بسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".