التربية تعلن الحداد على أرواح تلاميذ حادثة البصرة

2024-04-02 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد على أرواح تلاميذ حادثة الهارثة في البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري قدم أحر التعازي والمواساة الى أهالي ضحايا حادثة دهس اودت بحياة 6 منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة متأسفا على ما حصل لهم، سائلا العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل"، معلنة "الحداد على حادثة الدهس".وأضاف، أن "الوزارة خاطبت في وقت سابق الجهات ذات العلاقة مطالبة إياهم بتوفير مجسرات للمشاة او أسوار حماية حفاظا على سلامة التلاميذ إضافة الى إصدار توجيه عاجل لإدارات المدارس المحاذية للشوارع والطرق الخارجية بمتابعة انصرافهم من أجل تأمين عبور التلاميذ الى الجانب الآخر بأمان".