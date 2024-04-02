الاتحاد الوطني : "ضرورة إجراء الانتخابات بالمواعيد المقررة"

2024-04-02 20:42:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وبالمواعيد المقررة. مؤكدا على الموقف الثابت والمبدئي للاتحاد، بأنه مع إجراء انتخابات برلمان كوردستان في الموعد المحدد لها. وقال الاتحاد الوطني خلال بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء (2 نيسان 2024)، أنه "من منطلق الحرص على حماية كيان الاقليم والتجربة الديمقراطية في كوردستان التي هي الهدف العتيد لشعبنا وجرى نضال مديد من أجلها، شدد المكتب السياسي على ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، حيث إن الالتزام بالمواعيد المقررة للانتخابات جزء من المؤشرات الجوهرية على نزاهة وشفافية العملية". كما أكد على أن "تجديد المؤسسات الدستورية مثل البرلمان وحكومة الاقليم، يتم عبر