وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادث دهس التلاميذ في البصرة

2024-04-02 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادث دهس التلاميذ في البصرة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادث دهس التلاميذ بالبصرة، لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه".