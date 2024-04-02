2024-04-02 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مصرف الرافدين، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، اعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة على كافة القروض للأفراد والمؤسسات منذ بداية 2024.

وأشار المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "اعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة جاءت بدلا من الأسلوب الثابت للفائدة التي كانت معمول بها سابقا وذلك في اجراء يهدف الى ضمان تقديم افضل الخدمات لجميع شرائح المجتمع".

وكان مصدر حكومي كشف في 25 من آذار الماضي، ان رئيس الوزراء وجه المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف وتوجيه المصارف الحكومية كافة باعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة البسيطة بدلاً من الثابتة بناءً على توجيه رئيس الوزراء.



