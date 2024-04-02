2024-04-02 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل إجراءات منح القروض والخدمات المصرفية الأخرى .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "أوعز الى فروعه بتسريع إجراءات منح القروض واستقبال المواطنين وحسن التعامل معهم بمسؤولية كبيرة لتحقيق مستوى أعلى من الخدمة ومتابعة معاملاتهم وبحسب التعليمات والسياقات المعتمدة بعيدا عن حلقات الروتين وتوفير الوقت والجهد وذلك وفقا لمتطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي لتقديم أفضل الخدمات، فضلا عن مضاعفة الجهود بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي وإشاعة روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التواصل المباشر والتفاعل الإيجابي مع طلبات المواطن".وأضاف البيان، أن" المصرف خاطب موظفي الفروع ببذل اقصى الجهود من أجل إتمام معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم لرفد مسيرة العمل".