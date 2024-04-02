على أرواح تلاميذ البصرة.. ديالى تعلن الحداد وتصدر توجيها لتربيتها

2024-04-02 21:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن محافظ ديالى وكالة، كريم علي اغا، يوم الثلاثاء، الحداد العام في المحافظة اثر الحادث الاليم الذي اصاب التلاميذ في محافظة البصرة، فيما وجه بمتابعة آلية خروج الطلبة من مدارسهم.

وقال اغا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تلقينا ببالغ الحزن ومزيد من الأسى الكبير نبأ الحادث الأليم في محافظة البصرة الذي أسفر عن وفيات وإصابات بين أبنائنا التلاميذ إثر حادث دهس".

ووجه محافظ ديالى الوحدات الادارية ومديرية تربية ديالى "باتخاذ كافة التدابير وتشكيل لجنة لمتابعة ووضع آلية لخروج التلاميذ بالتنسيق مع مديرية مرور ديالى لتعزيز المدارس التي تشهد زخم مروري بدوريات مرور ". واوعز اغا الى مديريات البلدية في عموم المحافظة "بوضع مطبات امام المدارس واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف".

ودعا رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد، مساء يوم الثلاثاء، الجهات المعنية الى بذل أقصى الجهود لاتخاذ ما يلزم وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمتابعة تفاصيل حادثة دهس التلاميذ في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الحداد 3 أيام على فاجعة تلاميذ مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 15 تلميذاً بين ضحية ومصاب.

بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح تلاميذ محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة.

فيما قال قائممقام الهارثة نذير الشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً الى أن "الحصيلة الاولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".

ولاحقاً، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة".

يشار الى ان 5 تلاميذ لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، يوم الثلاثاء، بحادث سير مروع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.