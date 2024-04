محافظ ذي قار يعلن  قرب انطلاق العمل بمشروع شارع الكورنيش 

2024-04-02 21:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن قرب انطلاق العمل بمشروع الكورنيش. وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان المشروع سيكون خطة لتطوير المدينة ويتضمن انشاء شارع بعرض 25 متر. واضاف، ان هناك مشاريع خدمية تتضمنها المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة....

