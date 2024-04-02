2024-04-02 22:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، اطلاق السلف الالكترونية للموظفين والمتقاعدين بدءاً من يوم غد الاربعاء.

وأكد المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "التقديم على السلف سيكون عبر التطبيق الالكتروني لمصرف الرافدين ويكون مبلغ السلفة 5 ملايين وعشرة ملايين دينار وحسب استحقاق المستلف الذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي وبضمان بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا حصراً".

وأشار المصرف الى، ان "الفائدة ستحتسب بالقسط المتناقص ويتم استقطاع الاقساط من راتب الشهر التالي لتاريخ المنح".



