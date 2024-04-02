المالكي وسفير المملكة المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في الساحتين الإقليمية والدولية

2024-04-02 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن".وأضاف البيان، أنه"في مستهل اللقاء قدم السفير هيتشن التهاني إلى المالكي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ، فضلا عن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان أن "المنطقة تشهد توترات كبيرة تستدعي من الجميع التعاون لتجاوزها، مشيرا إلى ان" رؤية العراق تتجه نحو بناء علاقات متينة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها بريطانيا ، والعمل على استتباب الأمن في المنطقة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة عبر الحوار ".وأعرب المالكي عن أمله في قرب توصل العراق مع دول التحالف الدولي لمواعيد نهائية لجدولة خروج قواته من البلاد والانتقال إلى علاقات تعاون وشراكة في مختلف المجالات".وختم البيان أن" السفير هيتشن من جانبه، أكد دعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مسار تثبيت الأمن الإقليمي، مشيداً بدوره المحوري في ترسيخ أسس السلام في المنطقة ".