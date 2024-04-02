السيد الحكيم معزيا بحادثة الدهس: على الجهات المعنية تخصيص أماكن لعبور طلبة المدارس

2024-04-02 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، التعازي بحادثة الدهس في البصرة، داعيا الجهات المعنية الى تخصيص أماكن لعبور طلبة المدارس.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "فجعنا بنبأ وفاة وإصابة عددا من تلاميذ مدرسة السيدة زينب (عليها السلام) الابتدائية في منطقة الهارثة بمحافظة البصرة جراء حادث سير مؤسف".وأضاف "نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد التلاميذ المتوفين بواسع رحمته، ويلبس المصابين رداء العافية، ويلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان"، داعيا "الجهات المعنية لتخصيص أماكن خاصة لعبور طلبة المدارس وإنشاء جسور لعبور المشاة".