"300%".. وزير العدل العراقي يكشف عن نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية

2024-04-02 22:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا وزير العدل خالد شواني، يوم الثلاثاء، الرأي العام لدعم وزارته في ملف اكتظاظ السجون، فيما أشار إلى "شخصيات متهمة" تنعم براحة تامة وكأنها في فندق، مؤكدا معالجة الملف.

وقال شواني خلال جلسة حوارية أقامها مركز الرافدين للحوار RCD، وتابعتها وكالة شفق نيوز، ان "ملف إطعام نزلاء السجون ، كان من أهم الملفات التي كان شائكا ومعقداً، لأن بنود العقد كانت لمصلحة الشركة ضد الدولة".

واضاف شواني "ندعو الرأي العام لدعمنا في ملف اكتظاظ السجون العراقية الذي يصل لنسبة 300‎%‎ من الطاقة الاستيعابية".

وتابع ان "حكومة السوداني عملت على انشاء مدن إصلاحية، وسوف سيتم انشاء مدن اصلاحية متكاملة في محافظة الديوانية والبصرة والموصل وفق المواصفات الدولية".

وأوضح شواني "مستمرون في متابعة السجون وكيفية سير العمل فيها، وهناك بعض الشخصيات المتهمة كانت تنعم براحة تامة وكأنها في فندق، ولكن عالجنا الموضوع لوضع هؤلاء ضمن ما يستحقونه كما بقية النزلاء”.