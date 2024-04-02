2024-04-02 22:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024) الى ان الرد الإيراني على قصف القنصلية في دمشق من قبل الكيان الصهيوني، سيكون في عدة مناطق، فيما بين ان العراق واحد من هذه الدول.

وقال الزبيدي، لـ "بغداد اليوم"، ان "الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق امر متوقع جدا وحاضر، لكن دائما ما نرى هذا الرد يكون بشكل غير مباشر، ولهذا لم نجد أي تبني إسرائيلي رسمي لقصف إيران، بالمقابل لم نرى أي قصف إيراني لإسرائيل بشكل مباشر، ودائما ما يتم القصف المتبادل عن طريق الحرب بالوكالة".

وتوقع الزبيدي ان "الرد الإيراني سيكون في مواقع ومصالح الامريكية في المنطقة وليس بالضرورة ان يكون فقط في العراق، لكنه جزء منه، فقد يكون الرد أيضا في سوريا وبعض دول الخليج، لكن العراق من الدول المرشحة ليكون ارض للرد الإيراني، لكن ليس بالضرورة ان يكون الرد فقط فيه".

وأضاف انه "نتوقع ان الرد الإيراني سيكون بنفس مستوى القصف على القنصلية الإيرانية في دمشق، خاصة ان القصف استهدف شخصيات إيرانية بارزة، ولهذا الرد سيكون بالمثل، ونتوقع ان الرد والرد المتبادل سوف يصعد المشهد في المنطقة، ونتوقع ان تداعيات ذلك ستكون كبيرة وخطيرة على عموم المنطقة، خاصة ان تداعيات الصراع ما بين ايران والكيان الصهيوني لها ارتدادات كبيرة على العراق وسوريا ولبنان".

وحذر أستاذ العلوم السياسية ان "أكثر الدول التي سوف تضرر من الصراع ما بين إيران والكيان الصهيوني والتصعيد في المنطقة هو العراق، باعتبار ان سوريا ولبنان تعيش حالة اقتصادية صعبة وعليهم حصار اقتصادي، لكن العراق لا توجد مواقف سلبية تجاهه من قبل الولايات المتحدة الامريكية، لكن إذا ما اشتد الصراع بين إيران والكيان الصهيوني، فقد نشهد مشاكل لها انعكاسات واضحة على العراق".

وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبب بدمار كبير فيها، إضافة إلى المباني المجاورة لها.

كما أكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.