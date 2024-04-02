2024-04-02 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت لجنةُ المسابقات في دوري نجوم العراق، اليوم الثلاثاء، تغيير ملعب مباراة القوة الجوية والطلبة.ونقل المكتب الإعلامي لدوري النجوم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، عن رئيسُ لجنة المسابقات فراس مطشر قوله: إن "اللجنة قررت نقلَ مباراة فريقي القوة الجوية والطلبة التي ستجري في إطار الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمسابقة، إلى ملعبِ المدينة، بدلاً من ملعبِ الشعب الدوليّ، بناءً على طلبِ وزارة الشباب والرياضة".وأضاف مطشر، أن "المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقاً، وهو يوم الجمعة الموافق الخامس من الشهر الحالي في الساعةِ التاسعة والنصف مساءً".