تربية كوردستان تعزي ذوي ضحايا حادث البصرة: فاجعة أليمة

2024-04-02 22:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمە سعید صالح، يوم الثلاثاء، عن تعازيه لذوي ضحايا حادث دهس التلاميذ في محافظة البصرة.

وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة وإصابة عدداً من التلاميذ الأعزاء في محافظة البصرة إثر حادثة الدهس الأليمة".

وأضاف "نحن في وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، إذ نعزي ونواسي عوائل الضحايا ومعلميهم وزملائهم بهذه الفاجعة الأليمة، فإننا نسأل العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وكان قائممقام الهارثة في البصرة، نذير الشاوي، قد أبلغ في وقت سابق اليوم، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً إلى أن "الحصيلة الأولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".

ولاحقاً، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة".

وعلى إثر ذلك، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الحداد 3 أيام على فاجعة تلاميذ مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 15 تلميذاً بين ضحية ومصاب.

بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح تلاميذ محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة.

كما دعا رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، الجهات المعنية الى بذل أقصى الجهود لاتخاذ ما يلزم وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمتابعة تفاصيل حادثة دهس التلاميذ في محافظة البصرة.

بدوره أعلن محافظ ديالى وكالة، كريم علي آغا، الحداد العام في المحافظة إثر الحادث الأليم الذي أصاب التلاميذ في محافظة البصرة، فيما وجه بمتابعة آلية خروج الطلبة من مدارسهم.

وقال آغا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تلقينا ببالغ الحزن ومزيد من الأسى الكبير نبأ الحادث الأليم في محافظة البصرة الذي أسفر عن وفيات وإصابات بين أبنائنا التلاميذ إثر حادث دهس".