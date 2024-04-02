بعدما رصدتها شفق نيوز.. الرافدين يعتمد الفائدة "المتناقصة" على قروضه ابتداء من 2024

2024-04-02 22:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت إدارة مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الثلاثاء، اعتماد الفائدة المصرفية "المتناقصة" على القروض والسلف ابتداء من العام الحالي، تنفيذا لتوجهيات رئيس الوزراء محمد السوداني، وذلك بعد أن أفاد نواب ومصادر لوكالتنا بعدم التزام المصارف الحكومية بهذه التوجهيات.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يؤكد مصرف الرافدين اعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة على القروض للأفراد والمؤسسات كافة منذ بداية 2024".

وأضافت "بدلاً من الأسلوب الثابت للفائدة التي كانت معمول بها سابقاً، ستكون الفائدة متناقصة، وذلك في إجراء يهدف إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع شرائح المجتمع".

وفي وقت سابق اليوم، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم التزام المصارف الحكومية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول نسبة فوائد القروض.

وقال الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من أموال السلف والقروض الموجودة في المصارف تابعة إلى القطاع الخاص، وليس بالضرورة أن تكون أموالاً مصرفية، لذلك لا تكون هناك مراعاة في الفوائد وتقليلها".

وأضاف أن "الموظف البسيط إذا رغب أن يأخذ سلفة بقيمة 10 ملايين دينار من المصارف سيقوم بتسديد 14 مليوناً مع نسبة الفائدة".

وأوضح الكاظمي أن "اللجنة المالية النيابية ستقوم خلال الفترة المقبلة باستضافة محافظ البنك المركزي ومديري المصارف لمناقشة آلية منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين"، مشيراً إلى "عدم التزام المصارف بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن أن تكون نسبة الفوائد تناقصية وليست ثابتة".

وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن أغلب المصارف الحكومية ما زالت تعتمد أسلوب الفائدة الثابتة على السلف والقروض على الرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة احتساب الفوائد المصرفية.

وكان السوداني قد وجه المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف.