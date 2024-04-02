صحة البصرة: خروج 4 مصابين بحادثة الهارثة من المستشفى وخمس حالات تتلقى العلاج

2024-04-02 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأدلت مديرية صحة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بتصريح جديد أوضحت فيه الموقف الحالي للإصابات المسجلة بحادثة داهس التلاميذ في الهارثة، مؤكدة خروج 4 مصابين من المستشفى وتلقي خمسة آخرين العلاج.وقال مدير صحة البصرة عباس التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة حادثة دهس التلاميذ في البصرة بلغت 6 وفيات و9 جرحى خرج منهم 4 من المستشفى وبقي 5 أحدهم حالته حرجة والبقية مستقرة وفيها إصابات بمناطق بينها الصدر ويتماثلون للشفاء".وفي وقت سابق، وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود لعلاج المصابين بحادثة الدهس في البصرة وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وجه ببذل أقصى الجهود وتقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقل الحالات الحرجة إلى العاصمة بغداد". ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في حادثة دهس التلاميذ. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظة". وأضاف، أنه "قدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال التعزية لذوي الضحايا، معبراً عن عميق مواساته لهم، ومتمنياً للمصابين سرعة الشفاء، موجهاً بمتابعة تفاصيل الحادث والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، كما وجه بسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".