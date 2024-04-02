وفاة الملحن العراقي كوكب حمزة في الدانمارك

2024-04-02 23:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توفي الملحن العراقي المغترب، كوكب حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024) في الدنمارك عن عمر ناهز 87 عاماً.

ورحل حمزة مساء اليوم في المستشفى التي دخلها أمس الاثنين بسبب حالة صحية طارئة.

يشار الى ان الفنان كوكب حمزة هو ملحن عراقي من مواليد محافظة بابل 1944 من عائلة كوردية فيلية.

وعرف الملحن الراحل في سبعينيات القرن الماضي، وله العديد من الألحان لأغاني شهيرة مثل (يا نجمة، والقنطرة بعيدة، ويا طيور الطائرة)، كما قدم العديد من الأعمال الغنائية والمسرحية.