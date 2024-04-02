2024-04-02 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تسمية عصام حمد مدربا لفريق الزوراء خلفاً للمستقيل المصري حسام البدري.وقال عضو الهيئة الادارية والناطق الرسمي باسم النادي عبد الرحمن رشيد لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على الاعتذار المقدم من المدرب حسام البدري اجتمعت الهيئة الادارية لنادي الزوراء وقررت قبول استقالة الكابتن حسام البدري وكادره التدريبي مع تقديم الشكر والتقدير لحسام وكادره المساعد ".وأضاف، أنه "تمت تسمية كادر تدريبي لقيادة الفريق في المتبقي من استحقاقات الموسم الكروي مؤلفا من عصام حمد مدربا ، حسين عبد الواحد مساعدا ، هشام محمد مساعد ، علاء كاطع مدربا للحراس".