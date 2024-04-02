بعد إستقالة البدري.. إدارة الزوراء تدرس بديلين

2024-04-02 23:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن المدرب المصري، حسام البدري، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، استقالته من تدريب فريق الزوراء.

وقال البدري في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "اعتذر لإدارة النادي العراقي عن عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة".

وأضاف: "أتمنى كل التوفيق للزوراء في الارتباطات المقبلة".

ويحتل الزوراء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة بفارق 14 نقطة عن الشرطة المتصدر.

وتولى حسام البدري قيادة الزوراء العراقي بعد عدة تجارب تدريبية مع الأهلي ومنتخب مصر بجانب قيادة المريخ السوداني والصفاقسي التونسي.

يشار إلى أن التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي عام 2012 أبرز إنجازات البدري التدريبية.

وقالت مصادر صحفية رياضية، ان "إدارة الزوراء ترغب بالتعاقد مع حكيم شاكر أو عصام حمد خلفاً للمستقيل البدري".

ولفتت الى، ان "الادارة لديها القناعة التامة ان حكيم شاكر أفضل المتاحين وبامكانه التعامل مع الضغوطات الحالية ولديه الخبرة بانتشال الفريق نفسياً وفنياً" وفقاً للمصادر.