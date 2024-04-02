وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة بحادثة دهس التلاميذ بالبصرة

2024-04-02 23:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن تفاصيل جديدة بحادثة دهس التلاميذ بالبصرة، فيما أشار إلى أن العام الماضي شهد 4161 ضحية وآلاف الإصابات من حوادث الطرقوقال الحسناوي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حادثة البصرة كان نتيجة لتصادم سيارتين في وقت خروج التلاميذ من المدرسة"، مبينا أن "حادثة الدهس أدت إلى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 11 آخرين".وأضاف أن "الراقدين حاليا في المستشفى 4 فقط بعد خروج 7 من المصابين"، لافتا إلى أن "3 من المصابين حالتهم مستقرة وواحداً منهم حالته حرجة".وأشار إلى أن "دائرة صحة البصرة استنفرت بالكامل بعد الحادثة"، مؤكداً أن "العام الماضي شهد 4161 ضحية وآلاف الإصابات من حوادث الطرق".وبين أن "هناك عملاً من وزارة الداخلية لتحديد السرعة ونصب الرادارات للحد من حوادث السير".وحول الخدمات الصحية المقدمة، أوضح أن "عدد المراجعين إلى المؤسسات الصحية في العام الماضي وصل إلى 65 مليوناً"، مؤكداً أن "الخدمات الصحية الآن في طور التحسن".ولفت إلى أن "هذا العام سيشهد دخول مؤسسات صحية ونوعية جيدة من الخدمات ببعض التخصصات إلى الخدمة"، منوها بأن "هناك دعماً مباشراً ومستمراً من رئيس الوزراء للقطاع الصحي".من جانبه، أكد نقيب الاطباء عقيل شاكر، أن جميع حاملي شهادات الطب من الخارج يخضعون لاختبار المعادلة.وقال شاكر لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "98 الى 99 بالمئة من الاطباء يعملون بمهنية عالية"، لافتا الى ان "شهادات الطب التي تأتي من الخارج جميع حامليها يخضعون الى اختبار معادلة الشهادة".واضاف، ان "الطلبة الذين لم ينجحوا بالاختبار لم تتعادل شهاداتهم"، مؤكدا ان "عدد الاطباء في العراق من ضمنها اقليم كردستان 65 الف طبيب يضاف لهم 3 الاف طبيب من الداخلية والدفاع والحشد الشعبي و3 الاف طبيب من التعليم، بالاضافة الى لدينا 42 الف طالب في كليات الطب".واشار الى ان "اغلب فقرات قانون حماية الاطباء غير مفعلة".