التعليم العالي الكوردستانية تعلن عن زمالات لنيل الماجستير ضمن برنامج "فولبرايت" الأمريكي

2024-04-02 23:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الراغبين بالتقديم على شهادة الماجستير ضمن برنامج "فولبرايت ماستر" الذي اعلنت عنه الولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات للطلبة في العراق والاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الولايات المتحدة الامريكية اعلنت عن برنامج "فولبرايت ماستر" لعام 2024 للراغبين بالحصول على شهادة الماجستير في جميع مناطق العراق بمختلف المجالات، مشيرا الى ان وزارة التعليم العالي الكوردستانية تدعو جميع الراغبين في اقليم كوردستان للتقديم على البرنامج، ضمن الشروط التي تم الاعلان عنها.

واوضح البيان ان الشروط تتضمن أن يكون المتقدمون من سكان إقليم كوردستان والعراق، ولديهم سنتان على الأقل من الخدمة بعد التخرج، ومن حملة شهادة البكالوريوس ومعترف بها، وأن يكون لديه خلفية أكاديمية جيدة.

كما شملت الشروط بحسب البيان نفسه، ان يكون المتقدم ذا مستوى جيد في اللغة الإنكليزية، حتى يتمكن من المشاركة في دورات اللغة طويلة الأمد قبل بدء المنهج، مبينا انه ستعطى الأفضلية للمتقدمين الذين لديهم القليل أو ليس لديهم خبرة سابقة في الدراسة والحياة في الولايات المتحدة، كما يتم تشجيع المتقدمين من خلفيات مختلفة او من ذوي الإعاقة على التقديم.

واورد البيان ملاحظة اكدت على ان جميع مصاريف هذا البرنامج على عاتق حكومة الولايات المتحدة الامريكية، وان اخر موعد للتقديم سيكون الاول من شهر ايار/ مايو المقبل.

ومن اجل المزيد من المعلومات وتفاصيل التقديم، دعا البيان الراغبين للاطلاع على الكتيب المرفق وهذا الرابط:

https://www.amideast.org/our-work/find-ascholarship/graduate-study/fulbright/how-to-apply/fulbright-foreign-student-program-for-iraq?fbclid=IwAR0I1jWzSHS6YL3MdcOchwJuDEw4jw4BpH82LqxkcrcREF2fzdVpbZ3ymxI

وإذا لزم الأمر الاتصال بمكتب امديست في أربيل وبغداد.

كما اوضح البيان ان من شروط وزارة التعليم العالي الكوردستانية للدراسة في اطار هذا البرنامج ان يكون المتقدم موظفا او مدرسا في مؤسسات حكومة اقليم كوردستان ولديه على الاقل خدمة سنتين بعد حصوله على اخر شهادة، والا يقل مجموع معدله عن 65%، ويكون مستوى المتقدم في مجال اللغة مرتبطا بالمستوى المطلوب من قبل البرنامج نفسه.

واضاف البيان ان على المتقدمين للحصول على درجة الماجستير التقديم الى نفس المجال أي (البكالوريوس والماجستير في نفس المجال)، وان المرشح الذي يجتاز الشروط سيمنح اجازة دراسية فقط من قبل الوزارة اي انه سيحصل على راتبه الاسمي والمخصصات الثابتة فقط، مشيرا الى ان المرشح المقبول يتم دعمه ماليا من قبل برنامج "فولبرايت".

ونوهت الوزارة في بيانها الى انه من اجل المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع المنحة الدراسية، لافتة الى انه لن يتم منح تصريح الدراسة لأي شخص لا يستوفي المتطلبات المذكورة أعلاه

https://scholarship.digital.gov.krd/#/login.