بالوثائق.. محكمة التمييز تخلي سبيل ناشط مدني شارك بحرق مبنى محافظة البصرة

2024-04-02 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت محكمة التمييز، الإفراج عن المتظاهر والناشط المدني، (أحمد مهلهل)، بعد حبسه منذ 25 شباط الماضي.

وبحسب قرار المحكمة، تلقته "بغداد اليوم"، ان التمييز "وبعد ان تنازل عنه محافظ البصرة اسعد العيداني اكراماً لشهر رمضان، قررت الافراج عن المتظاهر (احمد مهلهل) بعد ان تم الحكم عليه في وقت سابق بالحبس ثلاث سنوات من قبل محكمة جنايات البصرة".

وكانت رئاسة محكمة جنايات البصرة قررت في 25 شباط الماضي، بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق المتظاهر (أحمد حسين مهلهل)، لإدانته بالمشاركة في تظاهرات البصرة عام 2018 والدخول إلى مبنى المحافظة وحرقها وفق لائحة التهم الموجهة ضده.



