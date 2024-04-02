الشمري يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادثة الدهس في البصرة

2024-04-02 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادث دهس التلاميذ في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه.

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بمنطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 9 آخرين.

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الحداد لثلاثة أيام في المحافظة على أرواح الضحايا.

كما أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة.



