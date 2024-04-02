2024-04-02 23:42:08 - المصدر: منصة إيشان

توفي الملحن العراقي كوكب حمزة، مساء يوم الثلاثاء، في إحدى مستشفيات الدنمارك. وأدخل حمزة إلى المستشفى أمس الاثنين إثر وعكة صحية طارئة ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم. وكوكب حمزة ملحن عراقي من مواليد بابل 1944 من عائلة كوردية فيلية، وعُرِف منذ سبعينيات القرن العشرين، ولحن العديد من الأغاني مثل (يا نجمة، والقنطرة بعيدة، ويا طيور […]

ظهرت المقالة كوكب حمزة يعبر “الگنطرة البعيدة” إلى مثواه الأخير أولاً على Eishan.