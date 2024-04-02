2024-04-02 23:42:08 - المصدر: منصة إيشان

تعلّم العراقيون، على أن تصبح أيامهم التي تستبق أعيادهم، حزينة ومفجعة، حين يرون جثامين أحبائهم أمامهم لتُلغى فرحة العيد عندهم، ويذكّرهم قربه في كل سنة، بِمَن فقدوهم. اليوم، لم يمر عادياً على العراقيين عموماً، والبصريين خصوصاً، حين شهدوا جثث طلاب مدرسة ابتدائية في الشارع المحاذي لمدرستهم، بعدما دهستهم “تريلة” وجعلت دماءهم تروي أرض البصرة قبيل […]

ظهرت المقالة “فاجعة البصرة”.. امتدادٌ لفواجع ونوائح تستبق أعياد العراقيين أولاً على Eishan.