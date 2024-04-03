المالكي: حادث الدهس بالبصرة يؤشر لوجود خلل في إجراءات السلامة المرورية

2024-04-03 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واععزى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ذوي ضحايا حادثة الدهس في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة، فيما أكد أن الحادث يؤشر لوجود خلل في إجراءات السلامة المرورية.وقال المالكي في تدوينة له على منصة (إكس) تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "تابعنا باهتمام بالغ حادثة دهس عدد من أبنائنا التلاميذ اثناء خروجهم من المدرسة في منطقة ‎الهارثة بالبصرة اليوم والتي أدت لإصابة ووفاة ٢٠ منهم، مما يؤشر وجود خلل في إجراءات السلامة المرورية، وضعف في شروط المتانة والأمان".وأضاف، انه "وبهذه المناسبة الأليمة نعزي ذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين"، داعيا وزارتي الداخلية والتربية إلى "تكثيف إجراءاتهما الاحترازية والمرورية على الطرق الرئيسة والقريبة من المؤسسات التعليمية حفاظًا على أرواح الملاكات التربوية والطلبة والتلاميذ على حد سواء".