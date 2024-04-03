نائب رئيس البرلمان يعزي بحادث دهس التلاميذ بالبصرة

2024-04-03 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واععزى نائب رئيس مجلس النواب د.شاخەوان عبدالله ، اهالي البصرة بالحادث الأليم لدهس التلاميذ، فيما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد تابع ، اليوم الثلاثاء تداعيات الفاجعة الأليمة لحادث الدهس الذي أصاب أبناءنا من التلاميذ في قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، وأدى للأسف الشديد إلى وقوع أكثر من 15 تلميذاً بين ضحية ومصاب".وأضاف، انه "قدم خالص التعازي والمواساة إلى عوائل وذوي الضحايا وللأسرة التربوية وأهلنا في البصرة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".