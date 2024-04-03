أسباب "غامضة" تنهي حياة نزيلين في ذي قار

2024-04-03 00:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة نزيلين داخل سجنيّ الناصرية المركزي والإصلاحي جنوب غربي ووسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي محافظة واسط محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأضاف أن "النزيل الآخر من أهالي محافظة ذي قار وهو محكوم بالسجن لمدة سبعة أعوام وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، توفي أيضاً داخل سجن الناصرية الإصلاحي".

وبين المصدر، أن "أسباب وفاة النزيلين غامضة لغاية الآن، وقد تم إرسال جثتيهما إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما ومعرفة سبب الوفاة".