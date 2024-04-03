رئيس الجمهورية: ضرورة الاحتكام للدستور لحل المشكلات العالقة

2024-04-03 00:30:09 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح



رهن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، إيجاد حلول للمشكلات العالقة بالاحتكام للدستور والتفاهمات، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات.

وأوضح بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، استقبل عددا من المسؤولين في الدولة"، مبينا أن "الرئيس تبادل خلال اللقاء، التهاني والتبريكات مع المسؤولين بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعاد على الجميع بالخير والبركة".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة أن ينهض المسؤول بدوره القيادي ويحشد طاقات وجهود مؤسسته ودائرته في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته، بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف أن "ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزة مهمة ومنطلق لتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية"، مشددا على "ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية".

وبشأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، قال رشيد: إن "قوة المركز من قوة الإقليم وقوة الإقليم من قوة المركز"، لافتا إلى "أهمية الاحتكام إلى الدستور والقانون والتفاهمات بين القوى السياسية لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الجانبين".

بدورهم، أبدى المسؤولون "حرصهم على أداء الواجبات المناطة بهم للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وإصرارهم على العمل المشترك وتوطيد التعايش بين العراقيين"، مشيدين بـ"طروحات رئيس الجمهورية في مواجهة الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد".