السامرائي يعزي ذوي ضحايا حادثة البصرة

2024-04-03 00:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تقدم رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، مساء اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، بالتعازي لذوي التلاميذ في حادثة الدهس بالهارثة شمال محافظة البصرة عصر اليوم.

وقال السامرائي في تغريدة بمنصة (إكس)، أطلعت عليها "بغداد اليوم"، "أصدق التعازي والمواساة لأهلنا في البصرة لوفاة وإصابة العشرات من التلاميذ في حادث دهس، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرحم الضحايا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة (الشهيد شاكر صيهود) للبنين الابتدائية بمنطقة الهارثة شمال محافظة البصرة، وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 9 آخرين.

وأعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، مساء اليوم ان "حادثة البصرة كانت نتيجة تصادم سيارتين في وقت خروج التلاميذ من المدرسة" مشيرا الى، ان "الحادثة أدت الى وفاة 6 تلاميذ وإصابة 11 آخرين والموجودون حالياً في المستشفى 4 فقط بعد خروج 7 من المصابين و3 من المصابين حالتهم مستقرة وواحدة حالته حرجة".

وأعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الحداد لثلاثة أيام في المحافظة على أرواح الضحايا.

كما أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية للذهاب إلى محل حادثة الدهس لمعرفة ملابساته والوقوف على أسبابه.