التعادل السلبي يحسم مباراة زاخو والقاسم

2024-04-03 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع نادي زاخو بنظيره القاسم على ملعب كربلاء الدولي في ختام الجولة العشرين من دوري نجوم العراق.وبهذه النتيجة حافظ زاخو على المركز الثالث ب 33 نقطة فيما احتل القاسم المركز ما قبل الأخير في جدول ترتيب الفرق ب 13 نقطة.وحصل حارس مرمى القاسم أحمد شاكر على لقب الأفضل في المباراة بعد تصديه لعدة كرات خطيرة.