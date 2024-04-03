التعادل السلبي يحسم مباراة زاخو والقاسم
2024-04-03 01:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع نادي زاخو بنظيره القاسم على ملعب كربلاء الدولي في ختام الجولة العشرين من دوري نجوم العراق.
وبهذه النتيجة حافظ زاخو على المركز الثالث ب 33 نقطة فيما احتل القاسم المركز ما قبل الأخير في جدول ترتيب الفرق ب 13 نقطة.
وحصل حارس مرمى القاسم أحمد شاكر على لقب الأفضل في المباراة بعد تصديه لعدة كرات خطيرة.
حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع نادي زاخو بنظيره القاسم على ملعب كربلاء الدولي في ختام الجولة العشرين من دوري نجوم العراق.
وبهذه النتيجة حافظ زاخو على المركز الثالث ب 33 نقطة فيما احتل القاسم المركز ما قبل الأخير في جدول ترتيب الفرق ب 13 نقطة.
وحصل حارس مرمى القاسم أحمد شاكر على لقب الأفضل في المباراة بعد تصديه لعدة كرات خطيرة.