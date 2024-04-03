ثلاث محافظات تعلن الحداد على ضحايا حادث الدهس في البصرة

2024-04-03 03:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظات النجف الأشرف وميسان وديالى، الحداد على ضحايا حادث الدهس في محافظة البصرة.وذكر بيان لديوان محافظة النجف الأشرف تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظُ النجف الاشرف يوسف مكي كناوي وجه بإقامة وقفة حداد في ديوان المحافظة والمدارس ، حداداً على ضحايا حادث الدهس في البصرة" .من جانبه ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ميسان في بيان، أن "محافظ ميسان يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حادث السير في قضاء الهارثة / محافظة البصرة. "وقال المحافظ، أنه "بهذا المصاب الأليم نتقدم إلى ذوي الضحايا بخالص العزاء وعظيم المواساة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والخلود للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى. "كما ذكر اعلام محافظة ديالى في بيان، أن " محافظ ديالى وكالة الحقوقي كريم علي اغا يعلن الحداد ثلاثة ايام في المحافظة على ارواح اطفال البصرة ووجه تربية ديالى بالالتزام بالتعليمات ومتابعة آلية خروج الطلبة بالتنسيق مع الدوائر المعنية".وقال اغا، بحسب البيان، " تلقينا ببالغ الحزن ومزيد من الأسى الكبير نبأ الحادث الأليم في محافظة البصرة الذي أسفر عن وفيات وإصابات بين أبنائنا التلاميذ إثر حادث دهس ."ووجه محافظ ديالى الوحدات الادارية ومديرية تربية ديالى باتخاذ التدابير كافة وتشكيل لجنة لمتابعة ووضع آلية لخروج التلاميذ بالتنسيق مع مديرية مرور ديالى لتعزيز المدارس التي تشهد زخم مروري بدوريات مرور ".واوعز اغا الى مديريات البلدية في عموم المحافظة بوضع مطبات امام المدارس واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف.